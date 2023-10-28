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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الدولى: عدوان الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية فى غزة

غزة
غزة
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قالت مي الصايغ، مسئولة اتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة.

وأضافت "الصايغ"، خلال لقائها على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة، مؤكدة أن "الهلال الأحمر المصري" تقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.وتابعت: "نرحب بأي جهد لإيصال المساعدات الإنسانية، حيث وصلت 84 شحنة مساعدة إنسانية، لكن نحتاج للمساعدات الإنسانية على الأرض أكبر من ذلك"، منوهة بأن الوضع في غزة كارثي على كل المستويات، سواء حماية المدنيين أو استهداف الطواقم الطبية، أو قطع التواصل مع الزملاء في الهلال الأحمر الفلسطيني أو وقف إطلاق النار.

ولفتت مسئولة اتصال بالهلال الأحمر الدولي إلى أنه لا بد من توفير الاحتياجات الإنسانية، فمساعدة المدنيين أمر حيوي وأساسي.

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