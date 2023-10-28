صبحي يشارك فى ملتقي القيادات الشبابية النسائية

شارك اليوم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى ملتقي القيادات الشبابية والنسائية والذي يهدف الى ابراز دور المرأة الكبير فى المجتمع ويأتى تحت شعار أنتى التحدي.

ورحب وزير الشباب بالمستشار علاء قنديل والمستشار نرمين اسمر اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذين حرصوا على التواجد اليوم للتنوير وتوضيح الاشتراطات الخاصة بالمشاركة فى العملية الانتخابية الرئاسية القادمة.

وأشار وزير الشباب الى ان المبادىء التربوية تبدأ من الاسرة والبداية هى الام وكما اوصانا سيدنا محمد بالمرأة..

موضحا ان المراة المصرية لها دور كبير وبناء منذ ثورة ١٩١٩ وحتى الان.

ونوه وزير الشباب على ضرورة ان نكون كلنا لدينا الوعي الكبير من تحديات كبيرة يواجها العالم أجمع وليس مصر فقط.

واوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، ان المرأة المصرية أثبتت كفاءتها لشغل المناصب السياسية والقيادية على المستوى المحلي والدولي مشيرا الي تجربة المرأة المصرية فقد نجحت المرأة فى الحصول على عددٍ من المقاعد فى البرلمان وتوليها عددًا من المناصب الحكومية الوزارية وايضا فى المجالس والهيئات المختلفة داخل المجتمع المصري.

وأكد صبحي، ان دورنا فى وزارة الشباب والرياضة هو تنوير وزيادة الوعي لدى المجتمع المصري بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية

والتركيز على ان الهدف الاساسي هو ان يقوم كل فرد من افراد المجتمع بدوره نحو وطنه.



واوضح صبحي اننا في وزارة الشباب والرياضة قمنا بتوزيع ونشر تلك الاشتراطات والالتزامات التى اشارت اليها اعضاء الهيئة الانتخابية الموقرين لتوزيعها على الشباب الكترونيا وعن طريق المبادرات المختلفة التى تم تنظيمها والجاري تنفيذها بمختلف مراكز الشباب والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك لتثقيف الشباب وتعريفهم بالعملية والإجراءات الانتخابية الرئاسية.

قام بتنظيم اللقاء الحواري الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة برئاسة ايمان عبد الجابر وبحضور مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة والكاتبة الصحفية أمانى درغام والدكتور محمد حسن معاون الوزير والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية.