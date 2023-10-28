المستشار الالمانى اولاف شولتز يزور مفوضية الإيكواس ونيجيريا غدا

السبت 28/أكتوبر/2023 - 02:22 م

تستعد منظمة تعاون دول غرب افريقيا " ايكواس " لاستقبال المستشار الألماني اولاف شولتز فى زيارة يقوم بها غدا الاحد لمقر المفوضية فى ضاحية اسوكرو بالعاصمة النيجيرية ابوجا.

وذكر بيان صادر عن مفوضية ايكواس التنفيذية عن الدكتور عمر عليو توراى الأمين العام للمنظمة ترحيبه بالضيف الألماني الكبير مشيرا إلى أن زيارته التي ستكون ضمن زيارة رسمية للجمهورية النيجيرية لدعم التعاون بين المانيا ودول التجمع.