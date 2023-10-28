الاعلام النيجيري يأسف لتصاعد اعداد المدنيين القتلى واستمرار الغارات الاسرائيلية على غزة

السبت 28/أكتوبر/2023 - 02:23 م

أبرزت الصحف ووسائل الاعلام النيجيرية اليوم – السبت – انباء استمرار القصف الجوي الشرس للطيران الاسرائيلى على قطاع غزة الليلة الماضية.

و ابدت الصحف النيجيرية قلقها بشأن تصاعد اعداد المدنيين المضارين من الحرب الدائرة فى غزة وضرورة ان يقوم العالم بواجبه الأنساني تجاههم، مشيرة إلى أن محلصة القتلى في صفوف الغزاويين بلغت 7300 قتيل وفي اسرائيل 1400 قتيل.

وذكرت الصحف النيجيرية أن اسرائيل تشهد الآن أعنف معارك في تاريخها تطال عمقها ونقلت عن مصادر الجيش الاسرائيلى تأكيده قيام القوات الاسرائيلية بضرب 150 هدفا وذلك فى محاولة للقضاء على البنية التحتية في قطاع غزة.