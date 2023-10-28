مصر تستضيف اجتماع التصنيف الدولى البارالمبي بمشاركة 22 دولة

احتضنت مصر اليوم ولاول مره فى افريقيا اجتماعات التصنيف الدولي للالعاب البارالمبية بحضور ٨٠ شخصية ممثلين للاتحادات الدولية واللجان البارالمبية القارية والاهلية وذلك بإشراف وتنظيم اللجنة البارالمبية الدولية ، لمناقشة الكود الدولي للتصنيف وتحديثه وتطوير نظام التصنيف والدور التعليمي لتاهيل مصنفين وتصنيف البطولات طبقا لنظام التصنيف الدولى الحديث

والذى يعتبر حجر الزاوية في الرياضات البارالمبية ويشمل جميع الاعاقات الحركية والمكفوفين وضعاف البصر والاعاقات الذهنية .

وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بين الاتحادات والبارالمبية الدولية وايضا التوعية والتدريب لجميع عناصر كل لعبة واستراتيجية التصنيف على المستوى المحلى والعالم.

ويشارك فى هذا التصنيف الاتحادات الدولية والإقليمية لكلا من كرة القدم الشلل الدماغى الفروسية والكانوى والمكفوفين والبارمنت ووالتسلق وكرة اليد والطاىرة والله والرياضات الشتوية وتنس الطاوله والدراجات والحماية والاعاقات الذهبية والقوي والسياحه ومصارعة الذراعين والبوتشا والعاب القوى والرقص البارالمبى ورفع الأثقال والباراتايكندو والثلاثة الحديث

حيث يشارك فى هذا التصنيف دول فرنسا وانجلترا وباجيكا وتشيكوسلوفاكيا واستونيا واستراليا وألمانيا وغانا وهونج كونج وإيران وايرلندا وكوريا ومالاوى وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وثربيا واسبانيا وممثلة البارالمبية الدولية بجانب مصر الدولة المضيفة

ويأتي تنظيم هذا الحدث في هذا التوقيت وفي ظل الاحداث الجارية في المنطقة ، ليدل علي الامن والامان التي تستمتع به جمهورية مصر العربية