شبورة كثيفة وضباب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاحد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل لحد الضباب علي بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من سلاسل البحر الاحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة الى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى 23 درجة.