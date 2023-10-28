إيلون ماسك يُتيح الإنترنت الفضائي مجانًا لمنظمات الإغاثة في غزة

أعلن الملياردير الكندي الأمريكي إيلون ماسك عن إتاحة خدمات الإنترنت الفضائي التي تقدمها شركته (ستار لينك) لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في قطاع غزة.

جاء هذا القرار بعد العديد من الهاشتاجات التي طالبت ماسك وشركته بفتح الإنترنت لغزة تماما كما فعل في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل جميع وسائل الاتصال عن سكان القطاع الذي يبلغ عدد ساكنيه أكثر من 2 مليون إنسان.

ورد ماسك على أحد التغريدات التي تقول بأن قطع الاتصال عن 2.2 مليون إنسان يؤثر على أعمال الصحفيين ووصول المساعدات الإنسانية، وذلك مع الاستشهاد بأحد التغريدات لشخص لا يستطيع الوصول لعائلته.

ورد عليه ماسك قائلا أن خدمات ستارلينك (الإنترنت الفضائي) سوف تعمل بشكل مجاني في منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

ستارلينك هو مشروع إيلون ماسك الطموح الذي يهدف إلى توفير الاتصالات عبر الإنترنت للمناطق النائية والتي تعاني من ضعف التغطية أو تعذر الوصول إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات. يعتمد النظام على شبكة من الأقمار الصناعية التي تغطي الأرض بالكامل وتوفر اتصالًا سريعًا ومستقرًا.