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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 84 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري بمطاي

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

زراعة 84 شجرة مثمرة
زراعة 84 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري بمركز مطاي
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم السبت جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث، زراعة 84 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان ودهان جذوع الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي وبدائري مطاي .
 

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