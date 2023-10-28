فحص وعلاج 5154 مجري مائي لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض المتوطنة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا اليوم السبت جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة و الترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مثل هذه الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ومكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6660 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2 وتعفير مساحة 2080 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.



وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، أنه تم رش مساحة 120000 م2 من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 914 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 5122 مجرى مائيا بأطوال 7187 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج ميكانيكي لعدد 32 مجرى مائيا بأطوال 107 كم.



وأضافت أنه تم فحص 47466 عينة بالعيادات الخارجية و 66016 عينة عشوائية، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها طفيليات معوية 54307 و فحص 3333 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، مؤكدة علاج 5403 حالة طفيليات معوية و 10 حالات بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي على أعمال مكافحة الملاريا والتدريب على أعمال مكافحة القواقع و 124 زيارة إشرافية لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية.



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