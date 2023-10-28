الاتحاد الأوروبي يشيد بانتخابات موزمبيق‎

السبت 28/أكتوبر/2023 - 01:56 م

أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بنتائج الانتخابات البلدية التي أجرتها موزمبيق في 11 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الشعب الموزمبيقي أظهر التزاما نشطا وشارك بشكل عام وجيد في الماراثون الانتخابي الأخير.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل قليل أن الاتحاد الأوروبي لاحظ، مع ذلك، بقلق التقارير التي تفيد بوجود مخالفات، ويثق في أنه سيتم معالجتها بشكل مناسب لضمان نتيجة سلمية ومرضية للعملية الانتخابية، في ظل الاحترام الكامل لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، عن أسفه لمقتل شخصين خلال المظاهرات التي وقعت أمس الجمعة ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بطريقة سلمية ويدعو السلطات في موزمبيق إلى ضمان الممارسة الآمنة للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.