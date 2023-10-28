ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا: 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا: 98
تموين المنيا: 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 98 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 98 مخالفة تموينية منها 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الانتاج - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (بيع منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية).
 

395291371_302967375859237_8421740748307582162_n
395291371_302967375859237_8421740748307582162_n
394019013_1292528494774240_171183208481406280_n
394019013_1292528494774240_171183208481406280_n
396515624_1057948681929990_4645231792271158872_n
396515624_1057948681929990_4645231792271158872_n
396392187_196342303498326_8308382532781758963_n
396392187_196342303498326_8308382532781758963_n
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية التموين بالمنيا مجهولة المصدر
ads