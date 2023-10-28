الجامعة المصرية اليابانية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا

بعد أن تصدرت الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) تصنيف الجامعات المصرية المصنفة في تخصص الهندسة وعددها ٢٧، حيث جاءت الجامعة في المراكز 401- 500 عالميا بالتساوي مع جامعة أسوان.

أوضح الجامعة خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن هذا الترتيب الذي وضع تخصص الهندسة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا نتاج للجهود البحثية المتميزة والتعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية المرموقة والتعاون مع الجهات الصناعية والدعم الكبير من حكومتي مصر واليابان ومجلس الامناء وهيئة الجايكا، مشيرا الى أنه قد تم تصنيف الجامعة في تخصص العلوم الفيزيائية في المركز 601-800 عالميًا مما يضعها بعد 4 جامعات من 24 جامعة مصرية مصنفه في هذا التخصص.

يقدم لكم موقع البوابة نيوز أهم وأبرز المعلومات التي يجب أن تعرفها عنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا:

نشأتها:

تعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هي جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية حيث تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 كجامعة أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع تقوم الجامعة على خلق تعاون مشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية.

مساحة الجامعة:

تقع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 200 فدان، تشمل أماكن الدراسة والمعامل والبنية التحتية الخاصة بالجامعة، وافتتحت المرحلة الأولى منها في سبتمبر 2020 وقُدرت تكلفة إنشائها بحوالي 3.75 مليار جنيه مصري، أما السكن الجامعي فيقع بالحي الثالث بالمدينة، وتم اختيار المدينة كونها إحدى المناطق الصناعية الكبرى في مصر والتي تحتوي على خمس مناطق صناعية متنوعة، وبها أكثر من 1300 منشأة صناعية وإنتاجية، وتستقطب عدد كبير من الاستثمارات الدولية.

أهداف الجامعة:

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن أهدافها التي تضمنت تتبع النموذج الياباني في التعليم الابتكاري المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وأن تكون جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية (40% من طلابها من الدراسات العليا والبحوث المتطورة)، وتحوى على عدة مراكز تميز قائمة على مقومات الابتكار والإبداع ومجسدة النموذج الجديد لجامعات القرن الواحد وعشرين، وتنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ومهتمة بالمجالات العلمية ذات التخصصات المركبة ومعتمدة على الاستعمال المكثف لتكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات، وتستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًا ولاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيات الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

الكليات والمراكز بالجامعة اليانانية:

تضم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ستة كليات وأربعة مراكز بخلاف عشرة كليات أخرى تحت الإنشاء وهي كلية الهندسة، وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وكلية الصيدلة، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم التطبيقية، ومن المراكز مركز بحوث النانو تكنولوجي، ومركز بحوث وإدارة الطاقة، ومركز بحوث الصناعات الإلكترونية والميكاترونيات، ومركز التعليم المستمر وتنمية البيئة.

نظام القبول بالجامعة:

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن نظام القبول بالجامعة وهي أن يكون الطلاب المصريين حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يزيد عمر الطالب عن 21 سنة، بالإضافة إلى توضيح موقفهم من الخدمة العسكرية، وواجتياز اختبارات في اللغة العربية والتربية الدينية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، قبل أو بعد القبول بالجامعة، كما يشترط في المتقدمين إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة) واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة.