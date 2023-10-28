تطوير حديقة الكروان بحي الزهور في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تطوير حديقة الكروان بمنطقة ارض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيجرى تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجرى من تطوير.