الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: أزمة قطاع غزة تتفاقم دون حلول سريعة في الأفق

قال ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، إن فريق الاتحاد يعمل من الساعات الأولى داخل فلسطين مع زملائنا وفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، ونتألم مما نسمعه كل يوم وكل ساعة، الأزمة واضح أنها سوف تشتد وتطول للأسف.

وأضاف ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أننا كفرق إنسانية سوف نقوم بدورنا في كل المجالات الطبية والصحية والإغاثية واللوجيستية.

وناشد ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، العالم الدبلوماسيين والسياسيين أيضًا أن يقوموا بدورهم لإرسال ووقف الحرب والنزاع والتوصل لوقف إطلاق النار، لاستمرار العملية الإنسانية.

وتابع: نحن كمؤسسة نوصل الرسالة لكثير من العواصم في العالم، وسوف نستمر في ذلك، لإيصال صوت الطفل والمرأة وصوت الجريح والمسكين والمنكوب لكل العواصم في العالم.