للأسبوع الثاني.. وثائقي تايلور سويفت يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

يواصل الفيلم الوثائقي “Taylor Swift: The Eras Tour” للنجمة تايلور سويفت، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 181 مليون دولار، جمع منها 134 مليون في شباك التذاكر الأمريكي و46 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".

يتتبع الفيلم اعتلاء المغنية الأمريكية (تايلور سويفت) مسرح مدينة (لوس أنجلوس) في ولاية كاليفورنيا، خلال ليلة موسيقيّة حافلة؛ من أجل تقديم جولة الحقب التي تؤدي فيها أغاني مختلفة من جميع ألبوماتها العشر السابقة، في رحلة عمرها سبعة عشر عامًا من الموسيقى.