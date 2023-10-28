الهلال الأحمر: لم يعد بمقدورنا تحديد أولويات غزة بسبب قطع الاتصالات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن مصر تواصل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ونقوم بذلك وفق جدول أولويات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "لم يعد بمقدورنا تحديد المساعدات وأولوياتها التي يحتاجونها، بسبب قطع الاتصالات، ولا يمكننا معرفة ما يحدث على الأرض من الجانب الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني بسبب قطع الاتصالات".

وتابع: "كنا نتواصل يوميًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لمعرفة وتحديد أولوياتهم لإرسالها، ولكن الحل هو استمرار رفع الصوت الإنساني، واستمرار حماية المدنيين والطواقم الطبية".

وطالب الدكتور رامي الناظر، العالم بالقيام بدوره من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.