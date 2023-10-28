الثلاثاء.. مناقشة رواية "بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت" لهشام الفخراني

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت" للكاتب الروائي هشام الفخراني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتبة الروائية إنجي همام، ويدير الندوة القاص هاني منسي.

وقد صدرت رواية "بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت" عن دار أكوان للنشر في القاهرة.

والكاتب والفنان التشكيلي د. هشام الفخراني صدر له أيضا المجموعة القصصية "عقرب يدور بسرعة"، ورواية "الشاميرا".