ديزني تؤجل إطلاق "سنو وايت" حتى 2025

أجلت استوديوهات والت ديزني إصدار النسخة الحية الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت" وفيلم "إليو" من إنتاج شركة بيكسار للرسوم المتحركة، بسبب تأثير الإضراب المستمر للممثلين.

وغيرت ديزني موعد إصدار "سنو وايت" من بطولة راشيل زيجلر، حتى 21 مارس 2025، أي بعد عام من تاريخ العرض الأول الأصلي. وتم تأجيل فيلم الرسوم المتحركة والخيال العلمي "إليو" الذي كان من المقرر أن يصل إلى دور العرض في مارس 2024، إلى 13 يونيو 2025.

وبدأ الكتاب بالعودة إلى العمل في وقت سابق من هذا الشهر، بعد التوصل إلى عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع الاستوديوهات الكبرى، في حين لا يزال الممثلون مضربين عن العمل، مما أدى فعلياً إلى تعطيل إنتاج الكثير من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وعلى سبيل المثال، قامت شركة وارنر بروس بتأخير إصدار الجزء الثاني من فيلم "ديون" ذو الميزانية الضخمة، والذي كان مخططاً إصداره في البداية في نوفمبر، إلى مارس 2024 لأن نجوم الفيلم لن يتمكنوا من الترويج للفيلم بحلول الشهر المقبل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة باراماونت بتأجيل موعد إصدار الجزء التالي من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" إلى عام 2025.

وقالت ديزني أيضاً إن فيلم "ماغازين دريمز" وهو فيلم درامي من إنتاج شركة سيرتش لايت بيكتشرز التابعة للشركة ومن بطولة جوناثان ماجورز، قد تمت إزالته من تقويم الإصدار.

ويواجه ماجورز اتهامات بالاعتداء ناجمة عن نزاع داخلي مزعوم. وكان من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في 8 ديسمبر، بحسب موقع جي إم أي نيوز.