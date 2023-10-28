لافروف محذرًا: إزالة حماس من غزة معناه قتل جميع السكان المدنيين

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن الخطط التي أعلنتها إسرائيل لإزالة "حماس" من قطاع غزة، لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء التام على القطاع بمعظم سكانه من المدنيين، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، السبت.

وأضاف لافروف في تصريحات لوكالة "بيلتا" البيلاروسية: "تعرضت إسرائيل لاعتداء إرهابي مرفوض بالمطلق، وردت على هجمات "حماس" دون أن تسترشد بالقانون الدولي، وأعلنت صراحة أن ردها سيكون بلا رحمة وستقضي على "حماس"، لكن قضاءها على "حماس"، سيعني تدمير غزة بأغلبية سكانها من المدنيين".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7415 قتيلا وأكثر من 20 ألف جريح ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.