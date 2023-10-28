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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: ما نشهده في غزة يبكي البشر والحجر

غزة
غزة
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قال ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، إن ما نشهده في غزة يبكي البشر والحجر، وهو شيء لا يصدق أنه يحصل في هذه المرحلة، وأنا كممثل للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسسة دولية تعمل ليلًا نهارًا على دعم المنكوبين في الكوارث والأزمات.

ووجه ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، الشكر للدولة المصرية حكومة وشعبًا وجمعية وطنية للهلال الأحمر على الدور الذي قامت به حتى الآن، وتستكمل عملها وتقوم به، ونحن نتفهم ذلك أن الأمر ليس سهل، بل صعب جدًا.

وتابع: “أتواجد لأخذ فكرة ميدانية عن الوضع والاحتياجات، لأننا سنزيد من دعمنا لجمعية الهلال الأحمر المصري من الخبرات المتوفرة في العالم، خبرات في مجال الطب والصحة والإغاثة”.

وأردف: “مهم جدًا نظام الإمداد اللوجيستي لأنه دور أساسي تلعبه جمعية الهلال الأحمر المصري، وهو عمود فقري، أن الدعم الذي يوصل يتم إرساله سريعًا للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة”.

لاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا الكوارث والأزمات
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