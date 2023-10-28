برلماني: السيسي بعث برسائل طمأنة للمصريين بأن مصر دولة قوية لا تمس

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكداً بأنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم .

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري كبير جداً وإيجابي إلى أبعد الحدود ويسهم في تخفيف الضغط على الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدولية لإيقاف عجلة الحرب وإقرار ايقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل .

وأوضح عبد العزيز أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان ، يؤكد حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة من خلال مناقشات كبيرة يسهم فيها الجانب المصري بجهد كبير لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.

ودعا عبد العزيز الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.