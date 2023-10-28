مفاجآت بقائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستقبل فريق برشلونة، اليوم السبت، غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب مونتجيك، في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا للمباراة، العديد من المفاجآت، حيث تواجد الثلاثي، البرازيلي رافينيا، المدافع الفرنسي حول كوندي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما كانت الشكوك تحوم حول غيابهم عن الكلاسيكو بسبب الإصابة.

وغاب الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس عن قائمة الفريق الكتالوني لمباراة كلاسيكو الأرض أمام الريال؛ لعدم تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

كما يتواجد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجواو كانسيلو في قائمة المدرب تشافي هيرنانديز، الذي يطمح في خطف صدارة الليجا من ريال مدريد وجيرونا، عبر بوابة الفوز على الملكي.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن- إنياكي بينيا- أندر استرالاجا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو- إنييجو مارتينيز- أندريس كريستينسن- جول كوندي- أليخاندرو بالدي- جواو كانسيلو- ماركوس ألونسو- هيكتور فورت- باو كوبارسي.

خط الوسط: جافي- إلكاي جوندوجان- أوريل روميو- فيرمين لوبيز- مارك كاسادو.

وفي الهجوم: رافينيا - فيران توريس- جواو فيليكس- لامين جمال- روبرت ليفاندوفسكي - مارك جويو.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب مركز الوصافة وفي رصيده 25 نقطة، فيما يتصدر جيرونا الترتيب وفي جعبته 28 نقطة بعدما خاض مباراة الجولة 11 من المسابقة