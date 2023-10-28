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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يستضيف المقاولون العرب في الجولة الخامسة بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يستضيف المقاولون العرب في الدوري
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،نظيره المقاولون العرب في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

يبحث الفريقان ،خلال مباراة اليوم عن الثلاث نقاط ،وخاصة الاتحاد السكندري، صاحب الأرض المدعم بجمهوره المتحمس والذي ينتظر من لاعبيه أداء يؤهلهم للفوز بدون أخطاء ساذجة وخاصة في خط الدفاع .
في المقابل ،المقاولون العرب الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن وليس أمامه سوى الفوز لتعديل مسار الفريق في جدول الدوري.

يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في لقاءين، بينما تلقى الخسارة في مباراة وحيدة.
أما فريق المقاولون العرب فيحتل المركز ال17 في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، تعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في مثلهما.

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