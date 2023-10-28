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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين عبد العزيز تشارك بصورة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

علم دولة فلسطين
علم دولة فلسطين
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة معبرة للمجزرة الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي المجرم بفلسطين بقطاع غزة.

وكانت الصورة لأطفال فوق الأنقاض والدمار، تنظر إلى السماء وترفع يديها بالدعاء، وأمامهم سيدة يفترض أنها الأم وقد لقت حتفها جراء القصف على غزة، وعلقت على الصورة "الله أكبر، الله أكبر".

وانهالت تعليقات المتابعين من رواد السوشيال ميديا على المنشور، وكانت التعليقات جميعها بين التضامن مع الشعب الفلسطينى الحر، وبين الدعاء لهم.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحاليًا يتم إبادة قطاع غزة من الاقتحام البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم.

IMG_20231028_123753
IMG_20231028_123753
غزة فلسطين الشعب الفلسطينى الحر الكيان الإسرائيلي المجرم ياسمين عبدالعزيز
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