الدوري الإنجليزي.. جاكسون يقود هجوم تشيلسي أمام برينتفورد

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق تشيلسي، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود السنغالي نيكولاس جاكسون هجوم البلوز، رفقة رحيم ستيرلينج، ونوني مادويكي، بمساندة هجومية من الشاب كول بالمر.

ويغيب الثنائي، إنزو فيرنانديز، وميخايلو مودريك عن قائمة تشيلسي لمواجهة برينتفورد، بقرار فني من المدرب بوتشيتينو.

ويحتل تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا - تياجو سيلفا - ديساسي - كولويل

خط الوسط: جالاجير - كايسيدو - بالمر

وفي الهجوم: مادويكي - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.