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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بين غزة والعالم يؤثر على آلية دخول المساعدات

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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كشف أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، جراء القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة ممتلئة بشكل كامل وتعمل فوق طاقتها، لافتا إلى أن استهداف بعضها أخرجها من الخدمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إن انقطاع الاتصال بين غزة والعالم بالكامل يؤثر على آلية دخول المساعدات، وخاصة التي تأتينا عن طريق معبر رفح".

وتابع جبريل: "لا نعرف كيف يتم التواصل مع سيارات الإسعاف، نتحدث عن مرضى وحالات ولادة وكلها بحاجة إلى سيارات إسعاف، لنقلهم إلى المستشفيات".

 

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