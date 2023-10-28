اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد السلاح

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية والعادية لاتحاد السلاح بحضور 8 هيئات من أصل 9 أرسلوا التفويض فى لحضور العمومية.

وتشهد العمومية غير العادية مناقشة تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي.

وسيتم خلال عمومية اتحاد السلاح العادية النظر فى جدول الأعمال التالي:

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

عدد الهيئات فى عمومية السلاح 12 هيئة و لكن أرسل التفويض 9 هيئات فقط، حيث إن اكتمال النصاب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.