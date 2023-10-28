الرئيس السيسي: إنشاء الدولة للمجمعات الصناعية يستهدف توفير الجهد والوقت على المصنعين

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة "نوفا" للتنمية الصناعية، قائلًا: "إن عدد محطات المعالجة والصرف والرفع ستحتاج كميات ضخمة جدًا من المواد التي ينتجها المصنع، وهدفنا أن يكون الربح في توفير مواد أو مستلزمات أو منتجات مصنعة محليا لتوفير فرص عمل".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أن إنشاء الدولة للمجمعات الصناعية يستهدف توفير الجهد والوقت على المصنعين والمستثمرين، معقبًا: "تصنيع مكونات ومعدات معالجة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب موضوع مهم قوي، لأننا هنستهلك منه كميات كبيرة خلال برنامج حياة كريمة".

وتابع: "المنشآت المدنية بالأرض لها تكلفة، طيب إنت دفعتها سواء استثمارات خاصة أو تمويل من البنوك، بقول الكلام ده لكل اللى بيسمعني، أنا مثلًا صرفت في المنشآت 200 مليون جنيه، وخطتك ودراسات الجدوى تقول أعمل اللى هعمله في 5 سنين، طيب لو أنا عملتلك المنشآت دي وإنت حطيت استثمارات كلها وتجيب المعدات، وبدل ما تعمل المشروع في 5 سنين تعمله في سنة أو سنتين، أنا بعملك كده علشان أشجعك مش علشان أشاركك في الربح"