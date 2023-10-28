مقتل شخصين في أعمال عنف بعد فوز الحزب الحاكم في موزمبيق بالانتخابات البلدية

السبت 28/أكتوبر/2023 - 12:14 م

لقي شخصان مقتلهما أحداهما شرطي في اشتباكات بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ومناطق بشمال البلاد إثر اندلاع أعمال عنف بين رافضي نتائج الانتخابات البلدية التي فاز فيها الحزب الحاكم وبين قوات الأمن.

وقال "مركز النزاهة العامة"، وهو منظمة غير حكومية، وفقا لما أورد "راديو فرنسا الدولي"، اليوم السبت - إن المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين الرافضين لنتيجة الانتخابات وقوات الشرطة تركزت بشكل رئيسي في العاصمة مابوتو ومدينتي "ناكالا" و"نامبولا" في شمال البلاد.

وأوضح المركز، أن قوات الشرطة فتحت النار على حشد المتظاهرين؛ مما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات؛ بينما قُتل شرطي بعد قيام مجموعة من المتظاهرين بمهاجمته.

ورد المحتجون على قوات الشرطة بإلقاء الحجارة وإحراق إطارات السيارات.

وكان الحزب الحاكم (جبهة تحرير موزمبيق) قد أعلن يوم الخميس الماضي فوزه في الانتخابات البلدية في 64 مدينة من أصل 65 جرت فيها الانتخابات؛ فيما أدان المجتمع المدني والمعارضة عمليات التزوير واسعة النطاق التي شابت هذه الانتخابات.