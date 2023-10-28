استشهاد فلسطيني برصاص مُستوطن في الضفة الغربية

السبت 28/أكتوبر/2023 - 12:13 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد رجل برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة "الساوية" جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، أن الشهيد بلال محمد صالح (40 عامًا) ارتقى مُتأثرًا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة "الساوية".

وبشهيد اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.

وتسود مدن الضفة الغربية المحتلة حالة من الغليان والاحتقان الشديدة، نتيجة تحريض المستوطنين الإسرائيليين بعضهم البعض، وتوزيعهم منشورات يتوعدون فيها الفلسطينيين بنكبة ثانية، وسط زيادة المجالس الاستيطانية في شمال الضفة الغربية التسليح لدى أمن المُستوطنات خاصة تلك المنتشرة بشكل كبير في شمال الضفة وهي المستوطنات الأكثر خطورة نظرًا لقربها الشديد من البلدات والقرى الفلسطينية.

