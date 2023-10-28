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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: نضغط لإدخال كل المساعدات إلى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر والتقدير للدول التي أرسلت شحنات مساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "نحن نبذل جهدا ونضغطا لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية".

ولفت إلى أن المساعدات لا يُمكن تحديدها بـ20 شاحنة أو 100 شاحنة، مردفا: "أي عدد من الشاحنات يمكن إدخاله للقطاع أمر في منتهى الأهمية.

https://www.youtube.com/live/S_bKda9dklc?si=f284K0Guym01KPcU

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة المعرض الدولي السنوي للصناعة
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