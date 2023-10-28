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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مخزن غير مرخص يضم مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أسوان

ضبط مخزن غير مرخص
ضبط مخزن غير مرخص يضم مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان
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واصل جهاز حماية المستهلك تنظيم حملاته المكبرة تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، والإطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض السلع الأساسية، حيث أنه بمجرد ورود معلومات لإدارة التحريات بالجهاز تفيد بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنطاق مدينة أسوان وذلك بغرض طرحها بالأسواق فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز حماية المستهلك ومديرتى الصحة والتموين.

 وعلى الفور تم مداهمة المكان، وضبط شخص لإدارة ثلاجة " بدون ترخيص " فضلًا عن حيازته لكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث عُثر بداخل الثلاجة على ٢ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وبمواجهة صاحب المكان إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضها على النيابة العامة.

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