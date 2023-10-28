مصر دولة قوية.. رسائل الرئيس السيسي عن حرب غزة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة حيث وجه عددا من الرسائل أبرزها:

مصر حريصة أن تلعب دور إيجابي جدا في إطار استقرار المنطقة والدولة.

حريصون على الاستقرار بمصر والمنطقة ونبذل جهد كبير جدا.

نثمن قرار الأمم المتحدة بوقف الحرب.

حذرنا من اتساع الصراع فى المنطقة.

مصر دولة قوية جدا لا تمس.

قادرون على حماية بلدنا.

وافتتح الرئيس السيسي صباح اليوم السبت، الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.

يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.