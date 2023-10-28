غدًا.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا

ينطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه من يوم الأحد 29 أكتوبر الجارى وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة» بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

ينعقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018، حتى أصبح واحدا من أبرز الفعاليات الدولية فى مجال المياه، ويضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.

سيتم عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة» وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان قد تم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى» كحدث تحضيرى لفعاليات المياه التى عقدت فى مؤتمر المناخ الماضى COP27، كما سيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ويشتمل أسبوع القاهرة للمياه على «مؤتمر علمى» يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها فى 5 جلسات فنية متخصصة فى محاور المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية- التعاون فى خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار- دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادى- تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف جفاف/فيضان- دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

ويتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع هى مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» والتى يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراه من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين فى مجال المياه»، والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج».

كما يتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.