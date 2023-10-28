السيسي: مصر دولة قوية جدا ولا تمس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أسجل بتقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العنف والاقتتال في قطاع غزة.

وأضاف السيسي قائلا: “بشوف بعض التعليقات على مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس”، متابعًا: “اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة.. وظاهرة القلق ظاهرة إيجابية بس دوري إن أنا أطمنكم مصر حريصة على أنها تلعب دور إيجابي للغاية في إطار فهم ان الاستقرار مهم للمنطقة وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه”.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات، بمركز المنارة الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأكد السيسي أنه حذر من اتساع نطاق الصراع والأزمة ممكن أن تتحول للمنطقة بأكلمها، مؤكدا أن الدولة المصرية بفضل جيشها وشعبها وشبابها قادرة على حماية أمنها تماما، وشدد على أن “مصر دولة قوية جدا ولا تمس”.

ويشارك في المؤتمر أيضا، عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.