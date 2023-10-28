الري: "أسبوع القاهرة للمياه" منصة دولية للحوار

ينطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه غدًا الأحد ويستمر على مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة» .

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم، أن أسبوع القاهرة للمياه يعد منصة دولية للحوار، مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

وقال المهندس غانم، إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها بشكل مستمر من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمقرر عقدها خلال الفترة من 29 أكتوبر القادم وحتى 2 نوفمبر القادم تحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف، أن‫ ‎وزارة الموارد المائية والرى حرصت على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن، فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.‬

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الرى إلى أن من أبرز ما تحقق فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق «نداء القاهرة للعمل» والذى دعا لإنشاء «برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه» للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.

وأوضح غانم أنه يتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

