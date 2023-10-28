طلب إحاطة لوزير البترول بشأن إعلان وظائف بنظام الإعارة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة التابعة لقطاع البترول، عن الحاجة إلى وظائف بنظام الإعارة من الشركات دون توفير فرص جديدة.

وأشار النائب، إلى أنه قبل أيام أعلنت إعلان شركة تكنولوجيا الأخشاب عن حاجتها لبعض الوظائف ولكن اشترطت التقديم يكون بنظام الإعارة من الشركات الأخرى في قطاع البترول، وهو الأمر الذي يتعارض مع دور الشركات الناشئة في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح زين الدين، أن هذا المشروع الذي تنفذه الشركة والذي يعد أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز، استبشر به أهالي إدكو خيرا في توفير فرص عمل لأبناءهم، إلا أنهم فوجئوا بالاستعانة بالعاملين فعليا في شركات أخرى.

وتسائل عضو مجلس النواب: ما قيمة الإعلان عن فرص عمل عن طريق الإعارة، في الوقت الذي يعاني فيها عدد كبير من الشباب من البطالة عى الرغم من وجود العديد من الشركات والتي من المفترض أن توفر الآلاف من فرص العمل؟.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن الشباب في إدكو بشكل خاص ومحافظة البحيرة بوجه عام لديهم مؤهلات تتماشى مع أهداف ومتطلبات شركة تكنولوجيا الخشاب، والتي تستهدف للاستفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية بتصنيعها لإنتاج الأخشاب بما يساهم في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن تجاهل أبناء البحيرة من توفير فرص عمل داخل الشركات الموجودة بنطاق المحافظة يتسبب في حالة من الاحتقان بين الشباب. وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بضرورة مراجعة الشركة في شأن توفير فرص عمل للشباب، والأولى أن تكون وظائف جديدة بدلا من الاعتماد على نظام الإعارة.