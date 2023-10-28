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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يشهد افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني خلال ملتقى الصناعة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني، خلال خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

https://www.youtube.com/live/S_bKda9dklc?si=7b0WK2-61MRnu9bD

الرئيس عبدالفتاح السيسي مدارس التعليم الفني المعرض الدولي السنوي للصناعة
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