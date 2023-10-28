يوم رياضي لرواد مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي بطور سيناء

أقام مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء، وأعضاء مكتب قادرون باختلاف يومًا رياضيًا ترفيهيًا لرواد المركز تدعيمًا لدور المركز .

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت: "إن وزارة الشباب و الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تقدم جميع التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعد الأول من نوعة بجنوب سيناء وهو بلا شك اضافة كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاه المجتمع المحيط".

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تسعي دائمًا إلى توفير مزيد من الرعاية الحقيقية لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، والعمل دائماً على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم و توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم. لافتًا إلى ان المركز بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.

وفي سياق آخر نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء إدارة الشباب ( النادي الثقافي ) ، ندوة عن اخطار الهجرة غير الشرعية و حب الوطن و التضحية من اجلة ضمن خطه نشاط النادي بمتابعه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

وتضمنت محاور الندوة «مخاطر الهجرة غير الشرعية»، والتي تحدث فيها المحاضر عن مفهوم الهجرة غير الشرعية، والآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة عليها ووسائل الوقاية منها، بينما تضمنت محاور ندوة "ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدي الشباب" تعريف الولاء والانتماء والفرق بينهما، وأهم التطبيقات العملية للقيم المجتمعية الواجب اتباعها.

تهدف الخطة العامة للاندية الثقافية على مستوى الجمهورية طبقا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى توعية الشباب و بناء الفكر ، ومساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضارى أصيل .

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