رسالة طمأنة من السيسي للمستثمرين ورجال الأعمال

وجه الرئيس السيسي الحكومة بتوفير كل الدعم للمستثمرين والصناع ورجال الأعمال المصريين لنجاح مشروعات التنمية والصناعة الخاصة بالمستثمرين.

وافتتح الرئيس السيسي الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

ويشمل المؤتمر بحضور القيادة السياسية، عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.