حبس شخص لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

امرت النيابة العامة بمدينة نصر، بحبس شخص لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي 4 ايام علي ذمة التحقيق .

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

