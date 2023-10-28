أنباء عن أسر جنرال كبير فى جيش الاحتلال وفقدان الاتصال بالكتيبة 13

تداولت وسائل إعلام عبرية، أنباء عن وقوع الجنرال "يائير شالام" قائد الهجوم على مخيم البريج بقطاع غزة في قبضة المقاومة الفلسطينية.

وذكر ‏موقع "والاه" العبرى، إن العقيد يائير شالام وقع أسيرا فى يد المقاومة الفلسطينية ولا يستطيع جيش الاحتلال التواصل مع الكتيبة ١٣، وقال جيش الاحتلال إنه يبدو أنه تم القضاء علي الكتيبة.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي للقناة ١٢ الإسرائيلية: “معظم الكتيبة ١٣ التي وصلت لمستوطنات غلاف غزة لحماية المستوطنين تم قتلهم أو فُقدوا”.

يذكر أن الكتيبة ١٣ قوة أمريكية مدربة للإجتياح البري

وبحسب مواقع ووسائل إعلام عبرية، فإن الهجوم البري الأول قد فشل وتكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، فيما حاولت 3 مروحيات من طراز أباتشي اجلاء الجنود المحاصرين والمصابين شرق القطاع بعد تدمير دباباتهم وقتل الكثير منهم على يد المقاومة أثناء محاولة التوغل في غزة من جهة الشرق.

وقال جنرال إسرائيلي: "لا نعلم من نقاتل.. ومن أين يخرجون لنا" ؟!.

وقال أبو عبيدة المتحدث الرسمى باسم المقاومة الفلسطينية، إن عشرات الجثث لجنود الاحتلال مرمية على حدود قطاع غزة وكذلك العديد من الأليات والمدرعات والدبابات المعطوبة والمحترقة، وذلك بعد نجاح المقاومة الفلسطينية فى لتصدى لعملية الاجتياح البرى وإلحاق خساشئ فادحة فى صفوف العدو.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى “أن قواتنا التى دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال فى مواقعها”.