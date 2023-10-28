إحالة شخصين لترويجهما الأموال المزورة على المواطنين للمحكمة

أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة شخصيين الي المحكمة المختصة لبدء محاكمتهم فى ترويج الأموال المزاورة في النزهه.

القي ضباط مباحث القاهرة القبض علي شقيقان لترويجهما الأموال المزورة على المواطنين بالنزهة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصان للمعرض ملكه لرغبتهما فى إستئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

على الفور إنتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (شقيقين لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما مبلغ مالى (مقلد)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.