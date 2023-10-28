تشاهدون اليوم.. فاركو يستضيف الجونة.. ريال مدريد يواجه برشلونة ونانت يصطدم بـ "لانس"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 28 من أكتوبر 2023 ، على النحو التالي :
الدوري المصري الممتاز
4:00 فاركو : الجونة
7:00 الاتحاد السكندري : المقاولون العرب
7:00 زد اف سي : سموحة
الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 تشيلسي : برينتفورد
4:00 بورنموث : بيرنلي
4:00 آرسنال : شيفيلد يونايتد
6:30 وولفرهامبتون : نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
2:00 ألميريا : لاس بالماس
4:15 برشلونة : ريال مدريد
6:30 ريال مايوركا : خيتافي
9:00 قاديش : إشبيلية
الدوري الإيطالي
3:00 ساسولو : بولونيا
6:00 ليتشي : تورينو
8:45 يوفنتوس : هيلاس فيرونا
الدوري الألماني
3:30 بايرن ميونيخ : دارمشتات 98
3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : هايدنهايم
3:30 فيردر بريمن : يونيون برلين
3:30 أوجسبورج : فولفسبورج
3:30 شتوتجارت : هوفنهايم
6:30 لايبزيج : كولن
الدوري الفرنسي
5:00 ستاد ريمس : لوريان
9:00 لانس: نانت