تشاهدون اليوم.. فاركو يستضيف الجونة.. ريال مدريد يواجه برشلونة ونانت يصطدم بـ "لانس"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 28 من أكتوبر 2023 ، على النحو التالي :

الدوري المصري الممتاز

4:00 فاركو : الجونة

7:00 الاتحاد السكندري : المقاولون العرب

7:00 زد اف سي : سموحة

الدوري الإنجليزي الممتاز

1:30 تشيلسي : برينتفورد

4:00 بورنموث : بيرنلي

4:00 آرسنال : شيفيلد يونايتد

6:30 وولفرهامبتون : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني

2:00 ألميريا : لاس بالماس

4:15 برشلونة : ريال مدريد

6:30 ريال مايوركا : خيتافي

9:00 قاديش : إشبيلية

الدوري الإيطالي

3:00 ساسولو : بولونيا

6:00 ليتشي : تورينو

8:45 يوفنتوس : هيلاس فيرونا

الدوري الألماني

3:30 بايرن ميونيخ : دارمشتات 98

3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : هايدنهايم

3:30 فيردر بريمن : يونيون برلين

3:30 أوجسبورج : فولفسبورج

3:30 شتوتجارت : هوفنهايم

6:30 لايبزيج : كولن

الدوري الفرنسي

5:00 ستاد ريمس : لوريان

9:00 لانس: نانت