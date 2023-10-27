اتحاد الطائرة يكرم منتخبي الرجال والسيدات على هامش انعقاد الجمعية العمومية.. صور

كرم الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر منتخبي رجال وسيدات الكرة الطائرة في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.



وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر سبتمبر الماضي، كما ضمن تأهله لأولمبياد باريس 2024 بعد تصدره التصنيف القاري في إنجاز كبير للفراعنة.

وجاء تكريم منتخب سيدات الكرة الطائرة بعد حصوله على الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون شهر أغسطس الماضي.

وحضر التكريم مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر و لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني.

وأقيمت اليوم الجمعة الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة بحضور ٣٢ نادي وهيئة.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية المهنس ياسر قمر وشهد الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وأحمد أسعد وأحمد عبدالعليم مندوبي اللجنة الأولمبية بالإضافة مني صبري مندوبة وزارة الشباب والرياضة.