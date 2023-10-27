الصحة العالمية: 1000 جثة تحت الأنقاض في قطاع غزة

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، اليوم الجمعة، أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن ألف جثة تحت الأنقاض في قطاع غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأضاف: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تفيد بأنه لا يزال هناك ما يزيد عن 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

يشار إلي أن وزارة الصحة في غزة أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي ما يزيد عن 7000 شهيدا في عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل منذ 7 من الشهر الحالي.