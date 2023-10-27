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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: 1000 جثة تحت الأنقاض في قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، اليوم الجمعة، أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن ألف جثة تحت الأنقاض في قطاع غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأضاف: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تفيد بأنه لا يزال هناك ما يزيد عن 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

يشار إلي أن وزارة الصحة في غزة أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي ما يزيد عن 7000 شهيدا في عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل منذ 7 من الشهر الحالي.

ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن غزة الاحتلال الإسرائيلي تحت الانقاض
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