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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطار العريش يستقبل 4 طارات إغاثية لقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل مطار العريش الدولي اليوم الجمعة  4 طائرات للمساعدات الفلسطينية منها طائرة مساعدات بلجيكية واخري كويتية و طائرة مساعدات من كولومبيا وطائرة تابعة لمنظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة  تحمل مساعدات فلسطينية لقطاع غزة .


ووصل نحو 1110 طنًا من المساعدات في مطار العريش حسب تصريحات الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء وقال أن  هذه المساعدات تأتي من دول ومنظمات إغاثة دولية وجرى نقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر استخدام 51 طائرة، وتسلم الهلال الأحمر المصري، المساعدات والشحنات لتفريغها في مخازنه بالعريش استعدادا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.  

وأكد  رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنّ إجمالي عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش بلغ 51 طائرة، وجرى نقل 1110 طن من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف و19 طبيبًا ومولدات كهرباء. 

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