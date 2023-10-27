اغلقت تعاملات الذهب اليوم في مصر علي استقرار بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، كما هي منذ تداولات أمس الخميس.
وسجل سعر عيار 18 نحو 2143 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 285 جنيه للبيع و 2880 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 14 نحو 1667 جنيه للبيع و 1680 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2500 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف جنيه للبيع و 20.16 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.86 مليون جنيه للبيع وو 2.9 مليون جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 88.9 ألف جنيه للبيع و 89.6 ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم
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اغلقت تعاملات الذهب اليوم في مصر علي استقرار بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، كما هي منذ تداولات أمس الخميس.
اغلقت تعاملات الذهب اليوم في مصر علي استقرار بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، كما هي منذ تداولات أمس الخميس.