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الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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اغلقت تعاملات الذهب اليوم في مصر علي استقرار بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، كما هي منذ تداولات أمس الخميس.
وسجل سعر عيار 18 نحو 2143 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 285 جنيه للبيع و 2880 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 14 نحو 1667 جنيه للبيع و 1680 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2500 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف جنيه للبيع و 20.16 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.86 مليون جنيه للبيع وو 2.9 مليون جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 88.9 ألف جنيه للبيع و 89.6 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيا 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيا 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم
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