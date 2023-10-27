ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة ،بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة (CHRISTINA 1) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5382 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34870 طن تشمل : 2200 طن كسب صويا و 7500 طن يوريا و 16000 طن ملح معبأ و 3200 طن علف و 4070 طن مولاس و 1900 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 63838 طن تشمل : 8994 طن خردة و 16209 طن ذرة و 3000 طن ابلاكاش و 3053 طن حديد و 844 طن خشب زان و 5348 طن فول صويا و 20000 طن قمح و 6390 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة .