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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة ،بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة  ، منها السفينة (CHRISTINA 1) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5382 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34870 طن تشمل : 2200 طن كسب صويا و 7500 طن يوريا و 16000 طن ملح معبأ و 3200 طن علف و 4070 طن مولاس و 1900 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 63838 طن تشمل :  8994 طن خردة و 16209 طن ذرة و 3000 طن ابلاكاش و 3053 طن حديد و 844 طن خشب زان و 5348 طن فول صويا و 20000 طن قمح و 6390 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي ،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة .

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