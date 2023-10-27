متحدث جيش الاحتلال: سنواصل استهداف مستشفيات غزة

كشفت ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، عن نية إسرائيل استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أكد أن هناك أنفاقًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس تحت المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن هناك أدلة وصورًا جوية تشير إلى وجود أنفاق تحت المستشفيات في غزة، تستخدمها حركة حماس، وهو ما يتسبب في تعريض حياة المدنيين للخطر.

وعرض الناطق باسم جيش الاحتلال تسجيلًا صوتيًا يشير إلى أن حماس تعمل على تخزين الوقود في تلك الأنفاق، وهو ما دعا جيش الاحتلال لقطع الوقود عن القطاع، وذلك على حد تعبيره.